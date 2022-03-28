Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что правоохранительные органы завели на него административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.
"Вызвали на завтра оформлять протокол — КоАП, статья 20.3.3, дискредитация ВС. Пока не знаю, за что. Видимо, за все. Узнаю — расскажу. Все норм", — написал Ройзман в своём Telegram-канале.
Новая статья, по которой хотят привлечь к ответственности Ройзмана, была введена в Кодекс об административных правонарушениях после начала спецоперации на Украине. Таким образом, оппозиционному политику грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить скриншот, на котором Ройзман якобы "лайкнул" призыв украинского националистического батальона "Азов"* убивать российских военных.
* Признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.
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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.