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Автор Елена Федорова

Взрыв газа произошёл в аптеке роддома в Казахстане, погиб новорождённый

Происшествия

В субботу, 21 мая, в аптеке роддома на юге Казахстана взорвался газ, в результате чего погибли два человека: ребёнок, родившийся 18 дней назад, и местный сторож, об этом сообщает newizv.ru.

Взрыв газа произошёл в аптеке роддома в Казахстане, погиб новорождённый

По информации управлении здравоохранения Туркестанской области, ещё восемь человек получили травмы, их отправили в больницу.

Отмечается, что в аптеке производился физраствор.

Правоохранители завели дело о нарушении требований пожарной безопасности. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд проверок и экспертиз.

Ранее хлопок газа произошёл в городе Обнинске Калужской области, в местном радиологическом медицинском центре. В помещении в девять квадратных метров повреждены оконные проёмы и двери, опасности химического или радиационного заражения нет. Газ взорвался в одном из кабинетов на пятом этаже здания в лаборатории фармацевтической компании, которая арендует несколько помещений в радиологическом центре. Серьёзно пострадал один сотрудник лаборатории, его доставили в больницу с ожогами 80% кожи.

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Автор: Елена Федорова
Темы аптека казахстан
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