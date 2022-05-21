В субботу, 21 мая, в аптеке роддома на юге Казахстана взорвался газ, в результате чего погибли два человека: ребёнок, родившийся 18 дней назад, и местный сторож, об этом сообщает newizv.ru.
По информации управлении здравоохранения Туркестанской области, ещё восемь человек получили травмы, их отправили в больницу.
Отмечается, что в аптеке производился физраствор.
Правоохранители завели дело о нарушении требований пожарной безопасности. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд проверок и экспертиз.
Ранее хлопок газа произошёл в городе Обнинске Калужской области, в местном радиологическом медицинском центре. В помещении в девять квадратных метров повреждены оконные проёмы и двери, опасности химического или радиационного заражения нет. Газ взорвался в одном из кабинетов на пятом этаже здания в лаборатории фармацевтической компании, которая арендует несколько помещений в радиологическом центре. Серьёзно пострадал один сотрудник лаборатории, его доставили в больницу с ожогами 80% кожи.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.