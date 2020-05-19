В медицинском центре в Обнинске произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в городе Обнинске Калужской области, в местном радиологическом медицинском центре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, в помещении 9 квадратных метров повреждены оконные проемы и двери, опасности химического или радиационного заражения нет.

Газ взорвался в одном из кабинетов на пятом этаже здания в лаборатории фармацевтической компании, которая арендует несколько помещений в радиологическом центре. Серьезно пострадал один сотрудник лаборатории, его доставили в больницу с ожогами 80% кожи.

Врачи характеризуют его состояние как крайне тяжелое. Он помещен в реанимацию клинической больницы №8 города Обнинска.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет выясняет обстоятельства взрыва газа, который произошел на предприятии в Мордовии. Тогда пострадали три человека.