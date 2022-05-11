Баширов: при взрыве в Гаване погибли два агента ЦРУ, работавших с Россией

Версия с взрывом газа отеле Saratoga в Гаване, скорее всего, является ложной. На это указывает ряд фактов. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов.

Он обратил внимание на одну интересную деталь: при взрыве погибли два агента ЦРУ, которые, в частности, "консультировали" некоторых российских госчиновников ещё с двухтысячных годов. А последние контакты были с ними в прошлом году.

Аналитик заметил, что власти Кубы пока хранят молчание о причинах столь масштабного взрыва, при котором погибли и пострадали десятки людей. Однако газ — не такая очевидная версия, считает эксперт.

Политолог добавил, что лично был в том отеле, и объяснил, как там устроена система газоснабжения. По его словам, на Кубе используют сжиженный, а не природный газ.

Отличия в том, что природный газ состоит в основном из метана, который в 2 раза легче воздуха, поэтому при утечке стремится вверх. А сжиженный газ, который тяжелее воздуха, будет при утечке опускаться вниз, скапливаясь в колодцах, подвалах.

"Однако, как мы видим из фотографий — дым идет с первого этажа, а не с подвального, нет подрыва колонн или фундамента. Все говорит о том, что версия с газом ложная", — заключил Баширов.

Напомним, мощный взрыв в Гаване произошёл в пятницу, 6 мая. Сегодня утром стало известно, что количество погибших возросло до 43 человек.