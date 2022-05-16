Детям в Ставрополье звонят с непристойными предложениями

Детям в Железноводске звонят с непристойными предложениями, родители подняли тревогу, об этом пишет newstracker.ru.

Оказалось, что хулиганы размещают номера подростков в парке. К ним прилагается объявление об оказании интимных услуг.

"На детской площадке в парке им. Говорухина написано очень много подобных надписей с номерами телефонов и адресами несовершеннолетних. Хозяевам номеров поступают звонки с непотребными предложениями", — сообщила мать одного из детей.

Отмечается, что в местной полиции уже проводится проверка по данным инцидентам.

Ранее стало известно, что мошенница украла у студента в Ижевске более 30 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг. Ижевчанин рассказал, что на одном сайте хотел заказать интимные услуги. Выбрав анкету девушки, он позвонил ей. В ходе телефонного разговора девушка попросила студента внести предоплату несколько раз, сославшись на сбой на сервере сайта.