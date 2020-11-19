В Удмуртии несовершеннолетние оказывали интимные услуги в спа-салоне

В Ижевске правоохранители пресекли деятельность спа-салона, в котором оказывались интимные услуги, в том числе несовершеннолетними.

Как сообщает портал izhlife.ru, по подозрению в организации занятия проституцией была задержана 21-летняя местная жительница.

Девушка организовала незаконный бизнес под видом спа-салона. Там девушки оказывали интимные услуги, среди них были две несовершеннолетних.

Был проведён осмотр места происшествия, изъяты доказательства, опрошены свидетели и подозреваемая. В настоящее время возбуждено уголовное дело.