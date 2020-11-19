В Ижевске правоохранители пресекли деятельность спа-салона, в котором оказывались интимные услуги, в том числе несовершеннолетними.
Как сообщает портал izhlife.ru, по подозрению в организации занятия проституцией была задержана 21-летняя местная жительница.
Девушка организовала незаконный бизнес под видом спа-салона. Там девушки оказывали интимные услуги, среди них были две несовершеннолетних.
Был проведён осмотр места происшествия, изъяты доказательства, опрошены свидетели и подозреваемая. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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