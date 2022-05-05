Студент, надеясь на интим, перевёл мошеннице более 30 тысяч рублей

Мошенница украла у студента в Ижевске более 30 000 рублей под предлогом оказания интимных услуг.

Как сообщает udm-info.ru, ижевчанин рассказал, что на одном сайте хотел заказать интимные услуги. Выбрав анкету девушки, он позвонил ей. В ходе телефонного разговора девушка попросила внести предоплату на сумму 1500 рублей.

Затем мошенница заявила, что на сервере произошёл сбой, поэтому оплату необходимо повторить. После девушка просила студента ещё несколько раз перевести деньги, убедив его, что она вернёт все средства при личной встрече.

Пострадавший обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенничества. Всего аферистка украла у него 31 500 рублей.

Ранее российские журналисты предупредили о недавно появившемся способе украсть деньги граждан. Выяснилось, что злоумышленники звонят жертвам с просьбой материально поддержать близких военных из Псковской дивизии на Украине, которые на самом деле погибли во время Второй чеченской войны.