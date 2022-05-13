ФСБ: В Сочи предотвращён теракт в торгово-развлекательном центре

В Сочи предотвращён теракт в торгово-развлекательном центре.

Правоохранителями предотвращён террористический акт в ТРЦ и задержан нацист, который планировал совершить его в День Победы, сообщает ЦОС ФСБ.

Задержан 30-летний россиянин — сторонник неонацизма и идеологии массовых убийств, дома у него изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления.

"Я хотел убить больше 50 человек", — ФСБ публикует видео допроса подозреваемого в подготовке теракта в Сочи.

В результате мероприятий был задержан гражданин РФ, 1991 г. р., осуществлявший подготовку нападения на мирных граждан в одном из ТРЦ Сочи 9 мая, подтвердили в ФСБ.

Проводятся следственные мероприятия и выявляются пособники задержанного.

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