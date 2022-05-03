В Приднестровье предотвращена диверсия на территории радиотелецентра в посёлке Маяк Григориопольского района
Согласно сведениям телеканала ТСВ Приднестровье, диверсию на территории радиотелецентра предотвратили в ночь на 3 мая. Сообщается, что там удалось нейтрализовать беспилотник, нёсший 2 кг тротила и 5-литровую ёмкость с зажигательной смесью.
"Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала. Пытались взрывать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр", — говорится в сообщении.
В конце апреля в посёлке Маяк были подорваны антенны радиотелецентра. Взрывы прогремели также на военном аэродроме под Тирасполем. Кроме того, обстрелам подверглись здание МГБ ПМР и село Колбасна, где расположен крупнейший в Европе склад боеприпасов. В связи с этими инцидентами в Приднестровье ввели "красный" уровень террористической опасности
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