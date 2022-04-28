В небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинскую ракету

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны перехватила ракету, которая летела с территории Украины.

Инцидент произошёл в 17:40. Очевидцы зафиксировали на видео белый дымный след. Те, кто живёт поближе с местом происшествия, услышали громкий взрыв.

Аналогичное происшествие случилось минувшей ночью на юге Белгорода.

Украинские военные начали регулярно атаковать приграничную территорию России. На этой неделе Вооружённые силы Украины обстреляли села Нехотеевка, Журавлёвка и Головчино в Белгородской области и пропускной пункт Троебортное в Брянской области. В Курской и Воронежской областях система ПВО уничтожила украинские беспилотники, один из которых был Bayraktar TB2. Также на днях под Белгородом была атакована гуманитарная колонна, которая возвращалась из Харьковской области.