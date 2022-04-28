Над Белгородом ночью работали системы ПВО

Сегодня ночью — со среды на четверг, 28 апреля — в небе над Белгородом сработали системы ПВО.

Как сообщают белгородцы в соцсетях, примерно в час ночи в небе был слышен хлопок, после которого взвыли сирены. Спустя час звук взрыва слышали над южной частью города.

О том, есть ли разрушения, пока не сообщается, хотя срабатывание систем ПВО в пресс-службе губернатора подтвердили.

Напомним, накануне губернатор Белгородской области говорил о взрывах в регионе. Как сообщало местное издание "Бел.ру", в районе Старой Нелидовки загорелся склад боеприпасов. Обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов.

А вот жителям сёл Нехотеевка, Журавлевка и Головчино повезло меньше. Там в результате обстрелов с украинской стороны повреждены дома, несколько человек получили ранения.

Очень похоже на то, что ВСУ решили "по полной" использовать карт-бланш, выданный им западными союзниками на удары по территории России.