Несколько сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стали фигурантами дела о шпионаже, возбуждённого Генпрокуратурой ДНР.
По информации ведомства, подозреваемые следили за подразделениями Народной милиции, а также представителей госорганов ДНР.
"Сотрудники ОБСЕ, находясь на территории ДНР, в том числе на временно подконтрольных Украине территориях, при помощи видеотехники фиксировали местоположение подразделений Народной Милиции ДНР, государственных органов и учреждений", — сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.
Согласно сведениям ведомства, сохранённую на электронных носителях информацию, которая составляет гостайну, подозреваемые передавали иностранным спецслужбам, в том числе главному управлению разведки Минобороны Украины и СБУ. Сообщается, что те использовали полученные сведения, в частности, при обстрелах населённых пунктов и мест дислокации Народной Милиции ДНР.
В настоящее время дело в отношении сотрудников ОБСЕ передано для расследования в МГБ ДНР.
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