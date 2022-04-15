Генпрокуратура ДНР заподозрила нескольких сотрудников миссии ОБСЕ в шпионаже

Несколько сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стали фигурантами дела о шпионаже, возбуждённого Генпрокуратурой ДНР.

По информации ведомства, подозреваемые следили за подразделениями Народной милиции, а также представителей госорганов ДНР.

"Сотрудники ОБСЕ, находясь на территории ДНР, в том числе на временно подконтрольных Украине территориях, при помощи видеотехники фиксировали местоположение подразделений Народной Милиции ДНР, государственных органов и учреждений", — сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.

Согласно сведениям ведомства, сохранённую на электронных носителях информацию, которая составляет гостайну, подозреваемые передавали иностранным спецслужбам, в том числе главному управлению разведки Минобороны Украины и СБУ. Сообщается, что те использовали полученные сведения, в частности, при обстрелах населённых пунктов и мест дислокации Народной Милиции ДНР.

В настоящее время дело в отношении сотрудников ОБСЕ передано для расследования в МГБ ДНР.