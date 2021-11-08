Прокурор: Пол Уилан пытался получить сведения об учащихся вуза ФСБ РФ

Американца Пола Уилана осудили в РФ за шпионаж в связи с его попытками получить сведения об учащихся вуза ФСБ. Об этом сообщил прокурор на заседании суда в Нижнем Новгороде, где проходят прения сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.

"Он, являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности", — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Уилана по подозрению в шпионаже в Москве в конце 2018 года. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии за шпионаж.

Уилан свою вину в инкриминируемом преступлении не признал.

Защита американца направила ходатайство о выдворении его в США в Верховный суд Мордовии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, тот оставил ходатайство без рассмотрения и направил его в Минюст.

После этого защита Уилана подала жалобу на отказ Верховного суда Мордовии в Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

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