Нобелевского лауреата Муратова облили краской в поезде

Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов рассказал, что на него напал неизвестный в поезде "Москва — Самара" и облил его краской.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — цитирует Муратова Telegram-канал "Новая газета. Европа".

В октябре прошлого года главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову присудили Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира".

Муратов стал третьим по счёту россиянином (после советского физика Андрея Сахарова и президента СССР Михаила Горбачёва), удостоенным премии мира от Нобелевского комитета.