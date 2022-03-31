Французские ВВС были приведены в боевую готовность после того, как неизвестный, угнавший небольшой самолет в Италии, вошел в воздушное пространство Франции.
Авиаугонщик пролетел над военно-морской базой в Тулоне, которая является главной базой Национального ВМФ и где базируются ядерные ударные подводные лодки. А потом полюбовался с воздуха на аэропорт Ниццы.
На перехват был отправлен истребитель Mirage 2000 и военный вертолёт. Они заставили "неизвестного пилота" приземлиться на аэродроме Ле-Миллес. Впрочем, он и не сопротивлялся: следовал всем указаниям французских авиаторов.
На земле выяснилось, что у пилота-угонщика не было ни плана полета, ни радиосвязи, ни документов. И обуви тоже не было — он так и прилетел из Италии во Францию.
Арестовавшим его пограничникам мужчина на хорошем английском сообщил, что родился в Словакии и ему 33 года. Зачем он угонял самолёт и как ему это вообще удалось, пока неизвестно.
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