Босоногий словак на угнанном в Италии самолёте полетал над базой ВМФ Франции

Французские ВВС были приведены в боевую готовность после того, как неизвестный, угнавший небольшой самолет в Италии, вошел в воздушное пространство Франции.

Авиаугонщик пролетел над военно-морской базой в Тулоне, которая является главной базой Национального ВМФ и где базируются ядерные ударные подводные лодки. А потом полюбовался с воздуха на аэропорт Ниццы.

На перехват был отправлен истребитель Mirage 2000 и военный вертолёт. Они заставили "неизвестного пилота" приземлиться на аэродроме Ле-Миллес. Впрочем, он и не сопротивлялся: следовал всем указаниям французских авиаторов.

На земле выяснилось, что у пилота-угонщика не было ни плана полета, ни радиосвязи, ни документов. И обуви тоже не было — он так и прилетел из Италии во Францию.

Арестовавшим его пограничникам мужчина на хорошем английском сообщил, что родился в Словакии и ему 33 года. Зачем он угонял самолёт и как ему это вообще удалось, пока неизвестно.