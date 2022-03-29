Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах на границе с Украиной

Жители Белгорода и Белгородского района публикуют в Сети фото и видео вспышек в небе, которые сопровождаются грохотом. Интернет-пользователи сообщают о взрывах на границе с Украиной.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков так прокомментировал происходящее в своём Telegram-канале:

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте... Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. На месте работают все экстренные службы".

Гладков пообещал позже назвать причины случившегося.

Ранее источники в РПЦ сообщили, что в ходе атаки на село Журавлёвка Белгородской области погиб священник Олег Артёмов, который служил помощником командира части по работе с верующими в синодальном Отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ.