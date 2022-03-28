Сухогруз "Омский 205" с российским флагом подал сигнал бедствия в Чёрном море неподалёку от Керчи после того, как судно получило пробоину.
На борту находились 12 моряков, которые направлялись с грузом из Турции в Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росморречфлоте.
В профильном ведомстве уточнили, что пострадавший сухогруз взяло на буксир судно "Спасатель Демидов". Его планируется транспортировать в село Героевское, расположенное в районе Керчи.
"Ведётся постоянная откачка воды, работают насосы, идёт борьба за живучесть", — пояснили в Росморречфлоте.
При этом причина, по которой сухогруз получил пробоину, пока не раскрывается.
Судно "Омский 205" построили в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе. Согласно документам, оно приписано к санкт-петербургскому порту.
В январе 2022 года российское грузовое судно подало сигнал бедствия в Охотском море. Члены экипажа перебрались в спасательную шлюпку и дождались помощи.
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