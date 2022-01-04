Грузовое судно в Охотском море подало сигнал бедствия из-за льда

Грузовое судно в Охотском море подало сигнал бедствия из-за льда. Как сообщают "Известия", из-за этого может повредиться корпус судна. Готовится вертолет со спасателями.

Судно находится в районе Шантарских островов, в 20 километрах от берега. На борту находится восемь человек.

2 декабря сухогруз, который следовал под флагом Панамы из российской Находки в японский порт Кинуура затонул в Японском море.

На борту было 18 граждан Вьетнама. Экипаж подал сигнал бедствия. 17 членов экипажа перебрались в спасательную шлюпку и дождались помощи. Один человек числится пропавшим без вести.

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