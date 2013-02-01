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Автор Антон Евсеев

Мельница мифов: что означает SOS?

Наука » Полезно знать

Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.

Мельница мифов: что означает SOS?

Расшифровка SOS как Save Our Souls является самой распространенной, но, тем не менее, не единственной. Иногда данный сигнал считают аббревиатурой фраз Save Our Ship (то есть "спасите наш корабль"), или Swim Or Sink (то есть "плыть или тонуть"), или даже Stop Other Signals (на мой взгляд, самая экстравагантная расшифровка: "прекратите другие сигналы"). Однако ничего подобного SOS, тем не менее, не означает.

Если мы вспомним азбуку Морзе, то SOS — это ни что иное, как сочетание трех точек (S), трех тире (O) и опять трех точек (S). Это говорит о том, что данный сигнал, как и многие другие, появился еще в эпоху связи через беспроволочный телеграф — ведь именно тогда и началось использование морзянки. Тот, кто знаком с этой системой коммуникаций, сразу скажет, что подобное сочетание можно набрать очень быстро. Возможно, именно поэтому слово SOS так полюбилось корабельным радистам.

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Впрочем, сигналом бедствия это сочетание букв стало далеко не сразу. Вообще, первый такой сигнал появился в 1903 году. Тогда, на Берлинской международной конференции радиотелеграфистов было подписано соглашение о том, что "станции беспроводного телеграфа, если это возможно, должны давать приоритет сигналам о помощи, получаемым от кораблей в море". И в качестве такового было предложено сочетание CQD — тире, точка, тире, точка, два тире, точка, два тире, две точки.

Следует заметить, что такое сочетание появилось неслучайно — оно представляло собой комбинацию сигнала общего вызова всех телеграфных станций CQ, к которому присоединили букву D, ибо с нее начинается английское слово danger (то есть "опасность"). В данном случае смысл сигнала был таким: "Всем телеграфным станциям сообщаю об опасности". Однако, как это несложно заметить, быстро набрать такой сигнал весьма затруднительно даже для опытного радиста. Тем более, если он находится на судне, терпящим бедствие.

 

Кстати, международным сигналом CQD так и не стал — его применяли лишь суда, использующие радиоаппараты фирмы Marconi Co. То есть корабли, оборудованные другими аппаратами, этот сигнал не транслировали. И, соответственно, не понимали, что он значит. Да и далеко не каждая береговая станция могла правильно его идентифицировать.

В итоге вопросы выработки международного сигнала бедствия стали предметом дискуссий на второй Международной радиотелеграфной конференции в Берлине в 1906 году. В ее работе приняли участие представители 29-ти стран, в том числе Англии, Германии, России, США, Франции и Японии. Сначала представители фирмы Marconi Co. настаивали на утверждении в качестве такового уже используемого ими CQD, но делегаты из США резко возразили против этого — по их данным, такой сигнал часто путали с с общим вызовом CQ. К тому же выяснилось, что эти оба сигнала применялись и береговыми телеграфистами при авариях и несчастных случаях на железных дорогах, что вносило еще большую неразбериху.

После делегаты из Германии предложили сочетание сигнал SOE (три точки, три тире, точка), однако и он многим не понравился — возникли опасения, что буква Е в конце может затеряться и не быть идентифицированной при дальнем приеме или перегруженном эфире. Отвергли также и предложение англичан сделать сигналом бедствие сочетание NC, означающее во флажковой международной сигнализации "Терплю бедствие, нужна немедленная помощь" - его было бы сложно быстро набрать.

В итоге немецкие телеграфисты решили заменить в сочетании SOE одну букву. Так и родился знаменитый сигнал SOS, который понравился всем, поскольку данное сочетание было просто набрать, да и к тому же оно ясно идентифицировалось и при самой максимальной загрузке эфира. В результате этот сигнал был принят в качестве позывного судна, терпящего бедствие, что произошло 3 ноября 1906 года.

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И напоследок еще один миф с разоблачением — считается, что впервые SOS был послан в эфир радистом тонущего "Титаника". На самом деле это не так — впервые данный сигнал услышали все радиостанции мира 11 августа 1909 года, когда американский пароход "Арапаоэ" потерял ход и стал дрейфовать по течению. Это произошло по пути судна из Нью-Йорка в Джексонвилл. Позывные SOS были принят станцией Объединенной компании беспроволочного телеграфа на острове Хаттерас в Северной Каролине и перенаправлен в офисы владельцев судна. А случай с "Титаником" был уже восьмым…

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Темы sos титаник мельница мифов кибербезопасность международный сигнала бедствия
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