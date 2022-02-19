Снаряд угодил в жилой дом в Ростовской области

В Ростовскую область прилетел третий по счёту снаряд за день. На этот раз из артиллерийского оружия ударили по жилому дому.

Как сообщает Telegram-канал Baza, удар пришёлся на жилой дом в Митякинском сельском поселении в Ростовской области.

О происшествии сообщили местные власти.

Сегодня с утра со стороны Украины на территорию Российской Федерации сыплются снаряды. Первый боеприпас взорвался в Тарасовском районе Ростовской области. Второй заряд упал в километре от границы с Украиной на территории РФ.

Первые два удара не принесли разрушений и жертв. О пострадавших при попадании в жилой дом разорвавшегося снаряда пока не сообщается.

В Ростовскую область спешно эвакуируют жителей Донбасса. Несколько тысяч женщин, детей и стариков нашли убежище в регионе, граничащем с Украиной.

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