В Ростовской области взорвался еще один снаряд

Еще один снаряд взорвался в Ростовской области в километре от границы с Украиной.

Об этом сообщают правоохранительные органы региона. Это мог быть 120-мм зажигательный боевой снаряд системы "Град".

Это уже второй взрыв в Тарасовском районе области. Первый снаряд разорвался в 04:00 по московскому времени недалеко от станицы Митякинская. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва.

О жертвах и разрушениях сообщений нет.

Напомним, на этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Украина упрямо игнорирует достигнутые раньше договоренности и сосредоточила на границе с ЛДНР большую группировку армии и постоянно обстреливает Республики, в том числе с применением запрещённой техники.

А ДНР и ЛНР из-за угрозы вторжения начали эвакуацию граждан в Россию. По последним сведениям, из Донбасса в Ростовскую область выехали уже более 23 тыс. человек.

Конфликт на украинском юго-востоке длится уже 8 лет. По информации ООН, за это время жертвами войны стали более 13 тыс. человек, еще более 43 тыс. пострадали.