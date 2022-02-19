Киев ударил по России? На территории Ростовской области разорвался снаряд

Сегодня, 19 февраля рано утром со стороны Украины на территорию Российской Федерации прилетел снаряд и взорвался в Тарасовском районе Ростовской области.

Взрыв был всего в километре от госграницы с Украиной.

"Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", - сообщают СМИ.

На место взрыва выезжали силовики. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что вчера вечером началась эвакуация мирных жителей из Донбасса в РФ. Руководство Республик объявило, что имеет информацию о возможном скором наступлении Киева. В СНБО, разумеется, всё отрицают и заявляют, что планов проведения военной операции в Донбассе, у них нет.

А сегодня в Ростовской области вводится режим ЧС. Об этом губернатор Василий Голубев объявил на оперативном совещании с МЧС.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", — объявил Голубев.

Вчера в регионе ввели режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб для организации работы по приему беженцев.