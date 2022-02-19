EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Киев ударил по России? На территории Ростовской области разорвался снаряд

Происшествия

Сегодня, 19 февраля рано утром со стороны Украины на территорию Российской Федерации прилетел снаряд и взорвался в Тарасовском районе Ростовской области.

Киев ударил по России? На территории Ростовской области разорвался снаряд

Взрыв был всего в километре от госграницы с Украиной.

"Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", - сообщают СМИ.

На место взрыва выезжали силовики.  Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что вчера вечером началась эвакуация мирных жителей из Донбасса в РФ. Руководство Республик объявило, что имеет информацию о возможном скором наступлении Киева. В СНБО, разумеется, всё отрицают и заявляют, что планов проведения военной операции в Донбассе, у них нет.

А сегодня в Ростовской области вводится режим ЧС. Об этом губернатор Василий Голубев объявил на оперативном совещании с МЧС.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", — объявил Голубев.

Вчера в регионе ввели режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб для организации работы по приему беженцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников
Темы украина донбасс ростовская область
Новости
Киев ударил по России? На территории Ростовской области разорвался снаряд
Ксения Собчак высмеяла украинского журналиста Гордона после обращения к Путину
Жители ДНР рассказали о причине эвакуации в Россию
Какое имущество оставил Борис Невзоров многочисленным наследникам
The Washington Times: единственный удар обеспечит России победу над НАТО
РС-26 «Рубеж» - гроза Евросоюза и настоящий ужас НАТО
Эхо украинских преступлений: В Ростовской области вводится режим ЧС
Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину
Посол РФ обвинил США во лжи: "Новый вброс"
Из-за появления в Сирии "убийц авианосцев" НАТО выводит оттуда корабли
Популярное
Бывший СССР
Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Любовь Степушова Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Мир. Новости мира
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
Последние материалы
The Washington Times: единственный удар обеспечит России победу над НАТО
Эхо украинских преступлений: В Ростовской области вводится режим ЧС
РС-26 «Рубеж» - гроза Евросоюза и настоящий ужас НАТО
Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину
Посол РФ обвинил США во лжи: "Новый вброс"
Из-за появления в Сирии "убийц авианосцев" НАТО выводит оттуда корабли
Маргарита Симоньян: "Вот теперь война в Донбассе наконец-то закончится"
Мария Захарова назвала чудовищными слова Байдена о Донбассе
УАЗ-452 "Буханка" — юбилейная модель завода, выпускаемая 57 лет
Косачёв: своим заявлением Байден поощряет силовую операцию Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников