В Подмосковье кондитер ушла из дома в тапочках и пижаме и насмерть замёрзла

В Подмосковье банальная семейная ссора накануне Дня влюблённых закончилась трагически. 12 февраля 50-летняя сотрудница Вознесенского кондитерского комбината Наталья М. в очередной раз поругалась с мужем, выскочила из дома в одной пижаме и насмерть замерзла. 14 февраля её тело обнаружили в лесопарке Красноармейска. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Заявление о пропаже подал сам муж Натальи Павел ещё 13 февраля. Он начал искать её утром, обзванивая знакомых, так как думал, что кто-то из них мог её приютить. Однако у подруг её не оказалось.

Павел рассказал, что вечером они вместе пришли с работы, поужинали, обсудили планы на праздник и легли спать. Однако уже в постели поругались. После чего супруга выскочила из дома в тапочках и ночной пижаме.

Догонять её мужчина не стал, в надежде, что она скоро вернётся сама. Забеспокоился он лишь утром, когда не обнаружил её в квартире. К поискам сразу подключились полицейские и добровольцы. Обнаружить тело Натальи удалось через сутки в парке неподалёку.

Известно, что у Натальи это второй брак, в который она вступила в прошлом году. И хотя, по словам подруги погибшей, Павел был человеком спокойным и руки не распускал, ссоры между супругами уже случались. А виной всему его специфическое чувство юмора.

Один раз Наталья уже уходила из дома из-за неудачной шутки, когда он выдал свою племянницу, приехавшую в гости, за любовницу. Жену потом искали несколько дней.

В этот раз причиной трагедии также могла стать какая-нибудь дурацкая шутка, считают подруги погибшей женщины.