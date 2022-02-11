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Автор Екатерина Широкова

На Камчатке разбился самолёт недалеко от взлётной полосы: есть погибшие

Происшествия

Самолёт Ан-2 упал на Камчатке в окрестностях села Коряки Елизовского района. Судно потерпело жёсткую посадку через километр после отрыва от взлётно-посадочной полосы. По сообщению пресс-службы МЧС России, на борту находились два человека.

На Камчатке разбился самолёт недалеко от взлётной полосы: есть погибшие

"Самолёт совершил падение при взлёте на удалении 1 км. от взлётной полосы села Северные Коряки", — сообщили источники в МЧС в беседе с РИА Новости.

Куда направлялся самолёт и с какой целью, пока неизвестно. От удара о землю судно загорелось, оба члена экипажа погибли.

"В нём находились два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолёта и пожаре", — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Также экстренные службы сообщили, что тело одного из погибших уже нашли, второго члена экипажа ищут.

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