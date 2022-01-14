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Автор Владимир Васютченко

Из-за падения легкомоторного самолёта на Алтае заведено уголовное дело

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело в связи с падением легкомоторного самолёта в Алтайском крае 14 января.

Из-за падения легкомоторного самолёта на Алтае заведено уголовное дело

По информации Восточного межрегионального СУТ СКР, дело завели по статье УКР РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщает региональное управление МЧС, легкомоторный самолёт "Аэропракт А-22" упал в районе аэродрома возле села Старобелокуриха Алтайского района во время экскурсионного полёта. Очевидец происшествия сообщил о нём спасателям в 11.10 по местному времени.

На место падения самолёта было направлено 18 сотрудников МЧС на трёх машинах. Они деблокировали получивших травмы различной степени тяжести пилота "Аэропракта", являющегося его собственником, и пассажира. Сообщается, что пострадавших отправили в больницу города Белокурихи.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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