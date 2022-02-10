В Москве зарезали мужчину и женщину: у дома нашли труп подозреваемого в убийстве

Обстоятельства двойного убийства выясняют следователи в Москве.

По информации Главного следственного управления СКР столицы, инцидент произошёл в одном из многоэтажных домов на Бескудниковском бульваре. Там в одной из квартир 10 февраля обнаружили тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями. Кроме того, у дома обнаружили тело жившего в той же квартире мужчины с травмами, характерными для падения с высоты.

Следователи полагают, что между проживавшими в квартире родственниками произошёл конфликт, закончившийся убийством.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, у дома нашли тело сына убитого мужчины. Предположительно, это он совершил преступление.

В настоящее время в связи с инцидентом на Бескудниковском бульваре следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход его расследования взяла на контроль столичная прокуратура. На место происшествия прибыли прокурор Северного административного округа Москвы и Тимирязевский межрайонный прокурор.

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