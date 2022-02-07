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Автор Владимир Васютченко

Мужчину задержали за поджог сожительницы и её детей в Иркутской области

Происшествия

Центральный аппарат СКР взял на контроль дело об убийстве двоих детей в Иркутской области.

Мужчину задержали за поджог сожительницы и её детей в Иркутской области

По информации Следственного комитета, инцидент произошёл вечером 5 февраля в деревне Тимирязева Качугского района. Туда вызвали пожарных для тушения одного из частных домов. В ходе ликвидации пожара на месте происшествия обнаружили тела двоих детей в возрасте 1 и 4 лет.

Прибывшие в деревню следователи выяснили, что к возгоранию в доме причастен живший в нём 28-летний мужчина. По предварительным данным, подозреваемый, будучи нетрезвым, облил свою сожительницу у троих её детей легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг их.

Сообщается, что двое детей скончались на месте происшествия, еще один ребёнок и его мать госпитализированы с ожогами.

В настоящее время подозреваемого в преступлении задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двоих малолетних". Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Кроме того, следователи возбудили дело о халатности сотрудники органов системы профилактики.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о расследовании убийства детей в Иркутской области.

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Автор: Владимир Васютченко
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