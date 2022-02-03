Оглашено решение суда инспектору ГИБДД, сломавшему руку своей коллеге

Суд постановил посадить под домашний арест инспектора ДПС Александра Колесникова, который сломал руку сотруднице полиции. Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.

Суд постановил, что обвиняемый должен пребывать под домашним арестом в срок до 1 апреля.

Слушание дела проходило в закрытом формате, а представителей прессы пригласили в зал заседаний только, когда оглашался вердикт, пишет "Фонтанка".

1 февраля вечером между обвиняемым и потерпевшей Алёной Юдиной возник конфликт. Колесников настаивал, чтобы девушка, работающая в уголовном розыске, показала ему своё удостоверение, но она не подчинилась его требованию. Инспектор ДПС не стал слушать начальника смены, который подтвердил, что 24-летняя Юдина — сотрудница полиции.

В ходе перепалки Колесников повалил девушку на пол, использовав грубую силу. После инцидента оперативнице потребовалась помощь медиков, у неё был диагностирован перелом руки.

У напавшего на неё Колесникова и его напарника Дмитрия Перенюка изъяли оружие и удостоверения.

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