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Автор Светлана Нерадовская

Оглашено решение суда инспектору ГИБДД, сломавшему руку своей коллеге

Происшествия

Суд постановил посадить под домашний арест инспектора ДПС Александра Колесникова, который сломал руку сотруднице полиции. Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.

Оглашено решение суда инспектору ГИБДД, сломавшему руку своей коллеге

Суд постановил, что обвиняемый должен пребывать под домашним арестом в срок до 1 апреля.

Слушание дела проходило в закрытом формате, а представителей прессы пригласили в зал заседаний только, когда оглашался вердикт, пишет "Фонтанка".

1 февраля вечером между обвиняемым и потерпевшей Алёной Юдиной возник конфликт. Колесников настаивал, чтобы девушка, работающая в уголовном розыске, показала ему своё удостоверение, но она не подчинилась его требованию. Инспектор ДПС не стал слушать начальника смены, который подтвердил, что 24-летняя Юдина — сотрудница полиции.

В ходе перепалки Колесников повалил девушку на пол, использовав грубую силу. После инцидента оперативнице потребовалась помощь медиков, у неё был диагностирован перелом руки.

У напавшего на неё Колесникова и его напарника Дмитрия Перенюка изъяли оружие и удостоверения.

 

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СОТРУДНИКИ ДПС ИЗБИЛИ СОТРУДНИЦУ МВД И СЛОМАЛИ ЕЙ РУКУ!
Автор: Светлана Нерадовская
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