Россиян возмутил конфликт полицейских в "культурной столице"

В отделе полиции Василеостровского района Петербурга 31 января произошел конфликт между двумя сотрудниками ДПС и оперативницей. Сотрудники ГИБДД выразили претензии к табельному оружию девушки-оперативника. Закончилось всё не очень хорошо.

В соцсетях появилось видео, как перебранка переходит в стычку. В результате девушке сломали руку, она попала в больницу. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области пообещали дать объективную оценку действий всех участников инцидента после служебной проверки.

Но то, как общаются между собой сотрудники правоохранительных органов, многим пользователям Сети не понравилось. Они высказали своё отношение к произошедшему на сайте РИА Новости. Ниже приводим некоторые из оставленных комментариев.

"Когда полиция начинает драться между собой, да ещё и в самом участке — дело плохо. Головы отключили, что ли?" — спросил Dmishor2666. "Хорошо, что хоть не порубили на куски друг друга. Всё-таки культурная столица", — заметил Семен Рублев. "Ужас, напали прямо в отделении, а где были её коллеги?" — задал закономерный вопросо Pavel Petrov. "Гнать всех троих. Все участники конфликта вели себя неподобающим образом. Сейчас госслужба в цене, и на их место толпа копытом землю роет. Представляю, какую угрозу обществу несут такие стражи порядка. А дежурную часть тоже под увольнение. Тоже мне "защитники". Если у них на глазах калечат собственного сотрудника, то с просто гражданами творят произвол. В любом случае. Полнейшее служебное несоответствие. У всех участников и свидетелей конфликта", — добавил Р164. "Это какой то нескончаемый позор… Такая "культурная" столица, дрожь берет", — написала Татьяна Горская. "Если бы на месте этой сотрудницы полиции оказалась простая гражданская личность, её бы ещё и закрыли за применение насилия в отношении представителей власти!" — заключил Алекс С.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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