В Петербурге при пожаре в частном доме погибла девочка

Шесть пожарных расчётов тушили огонь с половины первого ночи 27 января на Вокзальной улице в Петербурге. Там горел двухэтажный дом размером 12 на 12 метров с пристройкой 8 на 8 метров. Пожару из-за стремительного распространения огня был присвоен повышенный номер сложности 1 БИС. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в доме проживала семья из двоих взрослых и двоих детей. Покинуть горящий дом самостоятельно до прибытия пожарных расчётов смогли все, кроме восьмилетней девочки.

Пожар был локализован в два часа ночи, а к утру в ходе разбора обгоревших конструкций на втором этаже было обнаружено тело погибшего ребёнка.

Семью сейчас разместили у соседей, с ними работает психолог МЧС. Власти пообещали сегодня решить вопрос выделения им жилья из маневренного фонда.

Ранее в Новгородской области в доме, где пропала двухлетняя девочка, следователи нашли чьи-то кости в печи в бане.

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