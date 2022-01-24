Певица Хлебникова, пострадавшая при пожаре, впервые рассказала о состоянии лица

Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в собственной квартире, недавно выписалась из больницы. Накануне, 23 января, певица впервые рассказала о состоянии своего лица после ЧП.

В эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" она поделилась, что сильно пострадала от огня. Ей пришлось провести два месяца в больнице.

При этом, по словам Хлебниковой, ожоги на лице оказались не очень серьёзными, хотя ранее СМИ писали о том, что певица обгорела до неузнаваемости. Артистка опровергает эту информацию.

"Хочу, чтобы знали все: с лицом у меня всё в порядке. С квартирой решим всё. У меня замечательные друзья, родители живы, потрясающая дочка", — сказала она.

Известно, что сейчас певица временно проживает у друзей.

Пожар в квартире Хлебниковой случился в ноябре 2021 года. После ЧП певицу доставили в реанимацию, а затем перевели в обычную палату.

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