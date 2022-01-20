Посол Бикантов озвучил версию убийства трёх журналистов из РФ в ЦАР в 2018 году

По предварительной информации, три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской Республике в 2018 году боевиками, входящими в состав незаконного вооружённого формирования 3R. Об этом сообщил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

Он напомнил в интервью РИА Новости, что журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю.

"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R", — отметил Бикантов.

Дипломат также добавил, что зимой 2020 года группировка 3R вместе с другими преступниками совершила нападение на Банги. В результате ЧП погибло много мирного населения. Однако вскоре армия ЦАР отбросила бандитов от Банги и "выдавила" незаконные вооружённые формирования за пределы Центральноафриканской Республики.

30 июля 2018 года журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые отправились в рабочую поездку в ЦАР, были убиты. Следственный комитет продолжает расследование по факту их смерти.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.