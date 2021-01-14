Армия ЦАР очистила от боевиков место убийства журналистов из России

Вооруженными силами Центральноафриканской республики (FACA) в ходе контрнаступления были освобождены окрестности города Сибю, печально известного тем, что здесь в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты. Военные ЦАР сумели распространить зону контроля на севере и востоке провинции Кемо на значительных площадях.

По данным издания NdjoniSango, у незаконных бандформирований был отбит отрезок трассы Кага-Бандоро. Он включает местность между Сибю и Декоа, где два с половиной года назад Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль стали жертвами боевиков.

Бойцы FACA закрепились на востоке вплоть до города Гримари, а на севере сумели продвинуться в сторону Кага-Бандоро.

Ранее члены "Коалиции патриотов за перемены" сумели захватить позиции регулярных частей Центральноафриканской республики в районе Сибю. Бойцы, которых обучают российские инструкторы, отбросили врага. Солдаты FACA освободили в общей сложности около 70% префектуры Кемо. Экстремисты были выдавлены за ее пределы.

Бандформирования, поддерживающие "Коалицию патриотов за перемены", устраивали беспорядочные атаки, пытаясь не допустить выборов президента и членов Национальной ассамблеи 27 декабря 2020 года. Невзирая на это, армия ЦАР смогла обеспечить безопасность граждан. Поддержку ей оказали российские специалисты и руандийский военный контингент.

Ранее правительственные силы отразили атаку боевиков на столицу Банги.