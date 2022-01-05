Володин: педофилы-рецидивисты должны отбывать срок в самых суровых условиях

Закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов должны принять в РФ до конца января. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.

"Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в обществе поддерживают введение максимально жёстких мер в отношении педофилов-рецидивистов.

По мнению политика, условия отбывания срока для таких преступников должны быть максимально суровыми.

"Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках… Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН", — заявил Володин.

Напомним, 4 января в Костроме двое мужчин увели пятилетнюю девочку с улицы Северной Правды. Когда их задержали правоохранители, сообщники сознались в убийстве ребёнка. Тело девочки обнаружили в одном из общежитий на территории города. По факту убийства девочки завели уголовное дело. Доклад о ходе его расследования потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

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