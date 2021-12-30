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Ялта: трёхэтажный дом обрушился после взрыва

Происшествия

Из-за взрыва газового баллона произошёл пожар в многоквартирном доме в Ялте. В итоге обрушились перекрытия. Как сообщают Вести.Ru, ожоги получили два человека: 30-летняя женщина и ребёнок. Их госпитализировали с ожогами первой степени. Взрыв произошёл на улице Таврической. Сначала пламя охватило 40 квадратных метров, позже площадь увеличилась. Очевидцы пожара сняли на видео, на нём видно, что в здании обрушились межэтажные перекрытия, одна из стен накренилась. Из дома эвакуировали 20 человек.

Ялта: трёхэтажный дом обрушился после взрыва

Ранее в Набережных Челнах завершилось восстановление дома который пострадал от взрыва 25 октября. 29 декабря жители пятиэтажки вернулись домой. 

После ЧП под завалами оказались четыре человека. Первыми спасатели вытащили из-под обломков двух несовершеннолетних мальчиков 2004 и 2010 годов рождения. Третий пострадавший — 70-летний пенсионер. Через два часа после взрыва спасатели нашли 22-летнюю девушку. Её экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти её не удалось. 

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Автор: Олеся Киреева
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