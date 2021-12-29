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Московские полицейские разбили рэперу голову за то, что он назвал их "мусором"

Происшествия

После встречи с полицейскими девушка московского рэпера нашла его с разбитой головой на улице.

Московские полицейские разбили рэперу голову за то, что он назвал их "мусором"

Как сообщает информационный портал Lifedd, 23 декабря в Москве рэпер Иван Кононов, известный под псевдонимом ALBAN, должен был встретиться в метро со своей девушкой, Элиной Федынко. Музыкант возвращался с корпоратива, где он выступал, а возлюбленная ждала его на станции метро, как они договорились до этого.

Девушка рассказала, что сначала её парень перестал выходить с ней на связь. А когда она всё-таки дозвонилась до него "с 10 раза", он сказал ей, что его задержали полицейские, которые не пускают его дальше.

Взволнованная девушка очень долго не могла найти молодого человека, спрашивая о его местонахождении у прохожих и сотрудников метрополитена. В конце концов она увидела троих полицейских, у которых спросила, не видели ли они его.

"Когда я ему снова дозвонилась, он крикнул, что его уводят на улицу и принимают у выхода &frac14 на Киевской. Я выбежала в фойе, Вани там уже не было, но стояло трое полицейских. Когда я спросила у них, где мой парень, они посмеялись и показали на улицу. Я выбежала в подземный переход, где увидела, что Ваня лежит в крови на холоде, а возле него стоит один полицейский. Правоохранитель сказал мне, что он сам упал на лестнице, хотя у него был разбит лоб, лицо и опухла рука", — поделилась с изданием собеседница.

Сам Кононов утверждает, что помнит только, что его задержали за то, что он был якобы сильно пьян, хотя по его словам, он выпил "всего несколько стопок виски на корпоративе", и не позволял себе ничего лишнего.

"Я кричала, чтобы вызвали "скорую" и пыталась закрыть пробитую голову Вани салфетками. Он говорил, что даже не чувствует рук. Когда приехали медики, полицейский попросил меня подписать объяснительную бумагу о том, что мой парень сам упал с лестницы, но я отказалась и не стала давать данные Ивана. Тогда правоохранитель последовал со мной в машину "скорой помощи", где переписал его данные, которые заполнял медперсонал и сказал, чтобы Ваня его больше никогда не называл мусором", — рассказала девушка музыканта.

Позже, в больнице им. Ерамишанцева у Кононова диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, раны на голове и коленях, что ставит под сомнение гопотезу о том, что рэпер якобы сам упал с лестницы.

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Автор: Светлана Нерадовская
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