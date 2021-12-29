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Уголовное дело завели по факту обстрела полицейских в Сочи

Происшествия

В Сочи следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским.

Уголовное дело завели по факту обстрела полицейских в Сочи

По информации краевого следственного управления СКР, дело завели по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".  В преступлении подозревают 32-летнего жителя Сочи.

Как выяснили следователи, инцидент произошёл вечером 28 декабря на улице Красной. Там мужчина начал удерживать дома мать, угрожая ей огнестрельным оружием. Жители улицы вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, подозреваемый открыл по ним огонь. 

Сообщается, что разоружить и задержать злоумышленника удалось в ходе проведённой сотрудниками ОМОН операции. В результате ЧП никто не пострадал. 

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу задержанного.

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