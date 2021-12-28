Уголовное дело завели после стрельбы в больнице на Ставрополье

Обстоятельства инцидента со стрельбой в больнице выясняют следователи в Ставропольском крае.

По информации регионального следственного управления СКР, ЧП произошло 28 декабря в Петровской районной больнице города Светлограда. Как выяснили следователи, 36-летний нетрезвый горожанин пришёл с огнестрельным оружием в медучреждение, где его жена работает медсестрой, так как заподозрил её в романе с одним из врачей.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу в коридоре больницы. По данным СКР, при этом никто не пострадал.

В связи с инцидентом в больнице следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия ". Решается вопрос о задержании подозреваемого в преступлении и избрании для него меры пресечения.

Прокуратура Ставропольского края сообщила о начале проверки в связи с происшествием в медучреждении Светлограда. Для координации правоохранителей на место происшествия выехала прокурор Петровского района Людмила Пустовойт.

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