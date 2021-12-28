EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин: создание СНГ — оправданный шаг
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Иммунолог Крючков рассказал о характере связи сыпи на теле и "омикрона"
США потратят 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы
Путин: страны СНГ легче переживают пандемию
Пётр Чернышёв с обнажённым торсом взмыл в небеса с Татьяной Навкой
Вильфанд: в России выросло число опасных природных явлений
Путин назвал очень высоким уровень нейтрализации омикрон-штамма "Спутником V"
Бывшая жена о свадьбе Павла Мамаева: "Грустно всё это"

Уголовное дело завели после стрельбы в больнице на Ставрополье

Происшествия

Обстоятельства инцидента со стрельбой в больнице выясняют следователи в Ставропольском крае.

Уголовное дело завели после стрельбы в больнице на Ставрополье

По информации регионального следственного управления СКР, ЧП произошло 28 декабря в Петровской районной больнице города Светлограда. Как выяснили следователи, 36-летний нетрезвый горожанин пришёл с огнестрельным оружием в медучреждение, где его жена работает медсестрой, так как заподозрил её в романе с одним из врачей.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу в коридоре больницы. По данным СКР, при этом никто не пострадал.

В связи с инцидентом в больнице следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия ". Решается вопрос о задержании подозреваемого в преступлении и избрании для него меры пресечения.

Прокуратура Ставропольского края сообщила о начале проверки в связи с происшествием в медучреждении Светлограда. Для координации правоохранителей на место происшествия выехала прокурор Петровского района Людмила Пустовойт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

⚡Подросток устроил стрельбу в пермской школе: Рассказы очевидцев
Последние материалы
Волочковой будут искать жениха на шоу "Давай поженимся"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: эта странная голливудская любовь
Уголовное дело завели после стрельбы в больнице на Ставрополье
Юрист объяснил, почему заявления вдовца Легкоступовой сомнительны
Путин: создание СНГ — оправданный шаг
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Иммунолог Крючков рассказал о характере связи сыпи на теле и "омикрона"
США потратят 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы
Путин: страны СНГ легче переживают пандемию
Пётр Чернышёв с обнажённым торсом взмыл в небеса с Татьяной Навкой
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников