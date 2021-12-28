Суд отобрал у депутата КПРФ Рашкина водительские права на 1,5 года

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который перевозил в багажнике автомобиля тушу убитого лося и отказался проходить медосвидетельствование на опьянение.

Также суд выписал парламентарию штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По данным Следственного комитета РФ, инцидент произошёл в ночь на 29 октября в Саратовской области. Рашкин поехал охотиться на лося, однако не имел разрешения. Охотники застрелили животное и положили часть туши в багажник и салон автомобиля LADA Largus. Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что политик находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, однако отказался от прохождения освидетельствования.

Суд постановил лишить Рашкина водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и обязать его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". До этого Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

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