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Жириновский подарил обвиняемому в убийстве лося Рашкину книгу о животных

Общество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил Валерию Рашкину книгу о животных. Депутата КПРФ сейчас обвиняют в убийстве лося. Ему предъявили обвинение 13 декабря. У депутата нашли в багажнике тушу животного.  В ответ на обвинения он сказал, что перепутал лося с кабаном.

Жириновский подарил обвиняемому в убийстве лося Рашкину книгу о животных

В ноябре с Рашкина сняли депутатскую неприкосновенность. За это проголосовали депутаты Госдумы по представлению генерального прокурора Игоря Краснова.

Как сообщает MK.RU, сегодня, 22 декабря, Жириновский отметил, что инцидент с Рашкиным "омрачил конец года". Он считает, что если депутат прочитает книгу, полюбит животных и больше не пойдёт на охоту. Политик добавил, что от такой книги "руки не потянутся к ружью".

Рашкину до 13 февраля запретили посещать охотничьи угодья, покидать место жительства с 11 вечера и до 7 утра, общаться со свидетелями дела и пользоваться телефоном и интернетом.

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Рашкин и лось: новые подробности! Что теперь грозит депутату?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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