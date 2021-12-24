EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мария Кожевникова рассказала о борьбе с долгой депрессией
В России надеются, что у Молдовагаза и Газпрома больше не будет проблем
Дизайнер интерьеров поделилась, как наряжать ёлку в год Водяного Тигра
Арестович прокомментировал обязанность украинок явиться в 2022 году в военкоматы
Невзоров объяснил, для чего стулья привинтили к полу на п/к Путина
После развода: недвижимость Григория Лепса стоит 800 млн рублей
Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский должен ответить за незаконные решения СНБО
Турция должна считаться с близкими отношениями с Украиной, заявили в МИД страны
Вирусолог рассказала, как не получить тромб при COVID-19

Астраханские власти раскрыли подробности пожара с жертвами в больнице

Происшествия

Две пациентки стали жертвами пожара в реанимационном отделении астраханской инфекционной больницы.

Астраханские власти раскрыли подробности пожара с жертвами в больнице

Как сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области, возгорание произошло утром 24 декабря в изолированном боксе больницы имени А. М.Ничоги.

"Две женщины, 42 г. р. и 52 г. р., находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли",- говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. По информации регионального МЧС, площадь пожара в реанимационном отделении больницы составила 15 квадратных метров. В его тушении участвовали 13 человек, было задействовано четыре пожарные машины. Пациентов отделения, в котором произошёл инцидент, эвакуировали на другой этаж больницы.

В настоящее время СКР и прокуратура Астраханской области начали проверки по факту гибели людей в результате пожара в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Свердловской области обстреляли больницу
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
В России надеются, что у Молдовагаза и Газпрома больше не будет проблем
Дизайнер интерьеров поделилась, как наряжать ёлку в год Водяного Тигра
Арестович прокомментировал обязанность украинок явиться в 2022 году в военкоматы
Невзоров объяснил, для чего стулья привинтили к полу на п/к Путина
Сухие шампуни для тех, кто спешит, болеет или путешествует
После развода: недвижимость Григория Лепса стоит 800 млн рублей
Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский должен ответить за незаконные решения СНБО
СК и прокуратура начали проверки по факту пожара с жертвами в больнице Астрахани
Турция должна считаться с близкими отношениями с Украиной, заявили в МИД страны
Вирусолог рассказала, как не получить тромб при COVID-19
Популярное
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Экономика и бизнес
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Общество
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Происшествия
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова Ирина Шлионская Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Мир. Новости мира
Врач, лечивший Трампа от коронавируса: COVID — это биологическое оружие
Международная антикризисная группа придумала, как "помирить" Россию и Запад
Мир. Новости мира
Международная антикризисная группа придумала, как "помирить" Россию и Запад
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников