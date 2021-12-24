Астраханские власти раскрыли подробности пожара с жертвами в больнице

Две пациентки стали жертвами пожара в реанимационном отделении астраханской инфекционной больницы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области, возгорание произошло утром 24 декабря в изолированном боксе больницы имени А. М.Ничоги.

"Две женщины, 42 г. р. и 52 г. р., находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли",- говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. По информации регионального МЧС, площадь пожара в реанимационном отделении больницы составила 15 квадратных метров. В его тушении участвовали 13 человек, было задействовано четыре пожарные машины. Пациентов отделения, в котором произошёл инцидент, эвакуировали на другой этаж больницы.

В настоящее время СКР и прокуратура Астраханской области начали проверки по факту гибели людей в результате пожара в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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