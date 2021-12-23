Вратарь футбольной команды погиб во время матча из-за столкновения с игроком

Трагедией завершился матч Лиги 3-го дивизиона в Индонезии в городе Пеканбару (провинция Риау). Вратарь футбольного клуба "Торнадо", 20-летний Тауфик Рамсья скончался, получив травму от столкновения с игроком команды "Вахана" во время игры.

На видео рокового инцидента, произошедшего на 40-й минуте, видно, как вратарь бросается к ногам футболиста, который движется к нему с мячом. Столкнувшись со своим соперником, Рамси теряет сознание, и через минуту прибывает скорая помощь.

Диагноз — "перелом костей черепа". Несмотря на лечение, полученное в местной больнице, парень скончался через три дня, уточняют местные СМИ.

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