Трагедией завершился матч Лиги 3-го дивизиона в Индонезии в городе Пеканбару (провинция Риау). Вратарь футбольного клуба "Торнадо", 20-летний Тауфик Рамсья скончался, получив травму от столкновения с игроком команды "Вахана" во время игры.
На видео рокового инцидента, произошедшего на 40-й минуте, видно, как вратарь бросается к ногам футболиста, который движется к нему с мячом. Столкнувшись со своим соперником, Рамси теряет сознание, и через минуту прибывает скорая помощь.
Диагноз — "перелом костей черепа". Несмотря на лечение, полученное в местной больнице, парень скончался через три дня, уточняют местные СМИ.
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