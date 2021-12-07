Цискаридзе заявил, что русские не могут играть в футбол из-за строения тела

Звезда российского балета Николай Цискаридзе уверен, что русские люди физиологически не способны играть в футбол. Он порекомендовал россиянам выбирать виды спорта, которые находятся на стыке эстетики и жёстких физических нагрузок.

Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец объяснил, что генетически россияне не приспособлены для игры в футбол.

"Это координационно невозможно, — сказал Цискаридзе, — потому что мышцы и строение тела русских не позволяют играть в футбол", — объяснил Цискаридзе.

Единственный выход, по словам звезды Большого театра, находится в том, чтобы привлекать в российский футбол иностранцев.

"Наши теперь покупают этих всех западных, потому что другие мышцы, всё другое. Всё равно западники будут сильнее. У них другие физические возможности. И здесь очень важна всё-таки этническая принадлежность, очень важна и никогда не будет по-другому", — уверен Николай.

Танцор отметил, что для русских более близко фигурное катание, гимнастика, балет и синхронное плавание.

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