В японском офисе при пожаре погибли 27 человек

По сообщению экстренных служб Японии, возгорание произошло в одном из офисных зданий города Осака. Пожар распространился всего на 20 квадратных метрах, но успел унести жизни 27 человек.

"Около 10:20 (4:20 МСК) утра местная пожарная служба получила сообщение о возгорании на четвёртом этаже здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала, — цитирует сообщение японское агентство Kyodo.

В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов. Сначала медики сообщили об остановке сердца и дыхания у пострадавших, а позже констатировали смерть.

"Когда я выглянул наружу, я увидел оранжевое пламя в окне на четвёртом этаже здания. Женщина махала рукой из окна шестого этажа и просила помощи", — цитирует агентство очевидцев трагедии.

По какой причине произошло возгорание, выясняют специалисты.