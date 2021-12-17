По сообщению экстренных служб Японии, возгорание произошло в одном из офисных зданий города Осака. Пожар распространился всего на 20 квадратных метрах, но успел унести жизни 27 человек.
"Около 10:20 (4:20 МСК) утра местная пожарная служба получила сообщение о возгорании на четвёртом этаже здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала, — цитирует сообщение японское агентство Kyodo.
В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов. Сначала медики сообщили об остановке сердца и дыхания у пострадавших, а позже констатировали смерть.
"Когда я выглянул наружу, я увидел оранжевое пламя в окне на четвёртом этаже здания. Женщина махала рукой из окна шестого этажа и просила помощи", — цитирует агентство очевидцев трагедии.
По какой причине произошло возгорание, выясняют специалисты.
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