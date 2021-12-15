Двоих 19-летних жителей Омска заподозрили в создании экстремистского сообщества

Двое 19-летних жителей Омска стали фигурантами дела о создании экстремистского сообщества.

Согласно информации регионального СУ СКР, молодые люди решили создать в одной из соцсетей сообщество, чтобы пропагандировать экстремистские и националистические идеи. Как выяснили следователи, участниками сообщества стали не менее 17 человек.

По данным СКР, молодые люди призывали к насилию в отношении тех, кто не поддерживает их взгляды, допускали высказывания, оправдывающие фашизм и возбуждающие вражду и ненависть.

Установлено также, что подозреваемые избили случайного прохожего из националистических побуждений.

Сообщается, что правоохранители обнаружили у членов сообщества газовый пистолет, складные ножи, кастеты, а также бейсбольную биту и газовый баллончик. Предполагается, что это оружие готовилось для нападения на граждан. Кроме того, изъяты предметы с изображением свастики.

В настоящее время в связи с выявлением незаконной деятельности молодых людей следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе».

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