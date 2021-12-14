В Туве в больницу попали более 70 детей с отравлением

ЧП произошло в республиканской школе-интернате в Кызыле в Туве. Согласно сообщению регионального МЧС, в больницу с пищевым отравлением попали 74 ребёнка.

Всех детей определили в инфекционное отделение. Сначала ведомство сообщило о 33 пострадавших. Медики заподозрили у пациентов ОРВИ. Однако к утру эта цифра увеличилась до 74.

"По состоянию на 05:30 (мстн) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз "пищевое отравление". Состояние у детей удовлетворительное. На территории школы-интерната вводятся ограничительные мероприятия (карантин)", — говорится на сайте главка МЧС России по Республике Тува.

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП в одной из школ Удмуртии. Там с пищевым отравлением госпитализировали 50 учеников. Восемь человек отпустили домой, остальные дети прошли лечение в больнице.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.