В Удмуртии 50 человек отравились в школе. Они стали жаловаться на плохое самочувствие утром 12 ноября.
Как сообщает РЕН ТВ, учатся они в школе Каракулинского района. Стало плохо детям в возрасте от 7 до 16 лет.
Их отправили в больницу. После осмотра восемь человек отпустили домой.
По предварительным данным, у всех детей выявили кишечное отравление.
Ранее сообщалось, что восьмого ноября более 170 человек отравились пиццей в Армении.
А в сентябре в Москве от отравления арбузом погибли несколько человек.
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