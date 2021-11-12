В удмуртской школе отравились 50 детей

В Удмуртии 50 человек отравились в школе. Они стали жаловаться на плохое самочувствие утром 12 ноября.

Как сообщает РЕН ТВ, учатся они в школе Каракулинского района. Стало плохо детям в возрасте от 7 до 16 лет.

Их отправили в больницу. После осмотра восемь человек отпустили домой.

По предварительным данным, у всех детей выявили кишечное отравление.

Ранее сообщалось, что восьмого ноября более 170 человек отравились пиццей в Армении.

А в сентябре в Москве от отравления арбузом погибли несколько человек.

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