Ученик православной гимназии в Серпухове рассказал о взрыве около неё

Взрыв, прогремевший 13 декабря у православной гимназии возле женского монастыря в подмосковном Серпухове, был сильным. Об этом сообщил родителям один из учеников учебного заведения, возле которого случилось ЧП.

Как рассказал Телеканалу "360" отец гимназиста, по словам его сына, из-за взрыва в учебном заведении даже оборвалась одна из люстр.

"Люстра упала кому-то там на голову. Как он сказал, очень сильно кричали", — сообщил собеседник телеканала.

Он отметил, что его ребёнок в результате происшествия не пострадал.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник 18-летний бывший ученик православной гимназии совершил самоподрыв возле неё. В результате ЧП пострадали 12 несовершеннолетних. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии. Молодой человек, который привёл в действие взрывное устройство возле гимназии, попал в реанимацию.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

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