В СК назвали попыткой самоубийства взрыв в подмосковном монастыре

Следователи назвали попыткой самоубийства общеопасным способом самоподрыв 18-летнего молодого человека на территории монастыря в подмосковном городе Серпухове.

"С человеком, который попытался совершить самоубийство общеопасным способом, следователи ещё не работали, поскольку он находится в медицинском учреждении, в реанимации", — сообщила ТАСС представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Ранее региональное ГУ МВД сообщило, что в понедельник около 8:24 у православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова прогремел взрыв. СВУ привёл в действие 18-летний выпускник этого учебного заведения. В результате инцидента пострадали 12 подростков, одного из которых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В связи с происшествием в монастыре следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Сотрудники СКР провели дома у подозреваемого в преступлении обыск и изъяли предметы и вещества, которые имеют значение для расследования. Назначен ряд экспертиз. Следователи допрашивают сотрудников гимназии, а также родных и знакомых молодого человека.

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