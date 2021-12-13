Число пострадавших при взрыве СВУ в монастыре под Москвой достигло 12 человек

Число пострадавших в результате взрыва СВУ на территории монастыря в подмосковном Серпухове увеличилось до 12 декабря.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, все пострадавшие — подростки. Одного из них госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, инцидент произошёл в понедельник около 8:24 возле православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова. Там совершил самоподрыв 18-летний выпускник этого учебного заведения.

Согласно информации регионального ГСУ СКР, в связи с произошедшим в Серпухове возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СКР по Московской области доклада о ходе расследования дела.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в монастыре.

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